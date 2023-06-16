Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 103-й гол в составе национальной команды. Футболист открыл счет в товарищеском матче против Австралии (2:0), пишет 24 Канал.

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Очередной голевой рекорд Месси

Аргентинец, который станет одноклубником Сергея Кривцова в американском Интер Майами, вышел в старте на 159-й матч сборной. И уже на 80-й секунде игрового времени футболист забил исторический для себя гол, ставший самым быстрым забитым мячом в великой карьере нападающего.

Смотрите видео исторического взятия ворот

Предыдущий рекордный гол по скорости Месси забил в Лиге чемпионов-2017/2018 в ворота лондонского "Челси" на 217-й секунде матча.

В результате Аргентина выиграла свой матч со счётом 2:0. Второй гол забил защитник Бетиса Херман Песселья. Месси провел полный матч на поле.

Месси в сборной Аргентины