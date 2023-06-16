Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 103-й гол в составе национальной команды. Футболист открыл счет в товарищеском матче против Австралии (2:0), пишет 24 Канал.
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Очередной голевой рекорд Месси
Аргентинец, который станет одноклубником Сергея Кривцова в американском Интер Майами, вышел в старте на 159-й матч сборной. И уже на 80-й секунде игрового времени футболист забил исторический для себя гол, ставший самым быстрым забитым мячом в великой карьере нападающего.
Смотрите видео исторического взятия ворот
Предыдущий рекордный гол по скорости Месси забил в Лиге чемпионов-2017/2018 в ворота лондонского "Челси" на 217-й секунде матча.
В результате Аргентина выиграла свой матч со счётом 2:0. Второй гол забил защитник Бетиса Херман Песселья. Месси провел полный матч на поле.
Месси в сборной Аргентины
- Рекордсмен по количеству матчей – 175 и забитым голам – 103.
- Победитель Кубка Америки-2021 и чемпионата мира-2022.
- Дебютный гол за сборную забил в марте 2006 года в товарищеской встрече против Хорватии (2:3).
- Абсолютный рекордсмен чемпионатов мира по числу проведённых матчей – 26.
- Единственный аргентинец, сыгравший на пяти розыгрышах Мундиаля.