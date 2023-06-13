Ліонель Мессі, скоріше за все, не візьме участі у розіграші майбутнього Кубка світу. Для своїх вболівальників він залишиться "непереможним" гравцем.

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Треба мати міру

Чутки про відхід Ліонеля Мессі з Аргентини ходили й раніше, оскільки футболіст заявляв, що він покине національну команду після завершення Мундіалю в Катарі. Проте тріумф "біло-блакитних" на чемпіонату світу змінив думку багаторазового володаря "Золотого м'яча". Спершу Мессі відправився на товариські матчі збірної Аргентини, оскільки хотів зіграти у футболці латиноамериканської країни у якості чемпіона світу. Тоді уся Аргентина шалено відсвяткувала перемогу своєї країни.

Наразі Ліонель Мессі, який помалу уже збавляє футбольний градус довкола себе (перейшовши з ПСЖ до Інтер Маямі), знову відправився на товариські матчі зі своєю національною командою. На Аргентину чекають неофіційні поєдинки проти команд з Австралії та Індонезії. Проте така активність Ліонеля у стані "біло-блакитних" не обіцяє, що він візьме участь у розіграші Кубка світу в 2026-му році. На момент наступного чемпіонату світу Мессі уже виповниться 38 років, футболіст не збирається більше змагатися на Мундіалі. ЧС-2022 у Катарі став для нього останнім.

Як я вже говорив раніше, я не думаю, що буду брати участь у наступному чемпіонаті світу. Я не змінив своєї думки щодо цього. Я хотів би бути там, щоб побачити це, але я не збираюся брати участь,

– твердо зазначив Мессі.

Нагадаємо, що Інтер Маямі усіма силами намагався отримати Ліонеля у своє розпорядження. Ба більше, між клубами МЛС була домовленість, що усі колективи ліги США готові розділити між собою зарплатню аргентинця, аби Мессі перейшов у будь-який американський колектив. Це все потрібно для того, аби аргентинська зірка стала "афішею" для США, яка прийме майбутній чемпіонат світу-2026 разом із Мексикою та Канадою.