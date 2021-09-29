Мессі та Роналду шоковані: футболіст Аякса встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Аякс 28 вересня вдома приймав Бешикташ у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Гравець господарів Себастьєн Алле відзначився голом та встановив рекорд турніру.

Переплюнув зірок футболу

27-річний нападник Аякса продовжує вражати ворота суперників. Себастьєн Алле вже у другому матчі поспіль забиває у Лізі чемпіонів.

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У стартовому турі футболіст став справжнім жахом для голкіпера Спортінга. Алле оформив покер – чотири голи в одній грі. Тоді Себастьєн довів переможний для Аякса рахунок зустрічі до 1:5.

Вже у наступному єврокубковому поєдинку форвард знову забив, але тепер жертвою став турецький Бешикташ. Івуарієць відзначився голом наприкінці першого тайму. Матч завершився перемогою Аякса – 2:0.

Слід нагадати, що для нападника цей розіграш Ліги чемпіонів є дебютним у кар'єрі.

У новому сезоні Себастьєн відіграв за Аякс 10 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 10 результативними пострілами та двома асистами.

За два матчі Алле наколотив у ворота суперників 5 голів. Завдяки такій результативності футболіст встановив рекорд Ліги чемпіонів. Алле став першим гравцем, який забив п'ять голів у двох стартових матчах в Лізі чемпіонів. Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду "нервово кусають лікті".

Як Алле забив у ворота Бешикташу: відео