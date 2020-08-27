Капітан "Барселони" Ліонель Мессі прийняв рішення продовжити кар'єру футболіста в англійському "Манчестер Сіті". Перехід Мессі оцінюють у 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Британський таблоїд The Telegraph пише, що Мессі близький до відходу з "Барселони". Повідомляється, що аргентинець хоче виступати за "Манчестер Сіті".

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"МанСіті" заплатить рекордну суму

Для здійснення трансферу "Манчестер Сіті" доведеться витратити близько 500 мільйонів фунтів.

Втім, не відомо, чи зможе "Манчестер Сіті" здійснити трансфер і не порушити фінансовий фейр-плей.

Що таке фінансовий фейр-плей? Він був заснований УЄФА, щоб упевнитися, що футбольні клуби не витрачають більше, ніж вони заробили. УЄФА міг виключити "МанСіті" з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей, але англійці виграли справу.

"Барселона" начебто може відпустити Мессі за 200 мільйонів фунтів. У новому клубі Ліонель може отримати контракт на 3 роки з опцією подальшого переходу в американську команду "Нью-Йорк Сіті".

Оскільки зараз футболіст заробляє близько 100 мільйонів фунтів на рік, то "Манчестер Сіті" за три роки доведеться витратити на Лео близько 500 мільйонів фунтів.

Мессі кличе Неймара

Журналіст ESPN Жорже Нікола повідомив, що Мессі повідомив про майбутній перехід в англійський клуб свого друга Неймара.

Під час дзвінка гравцеві ПСЖ Мессі запропонував йому перейти в "Манчестер Сіті" разом з ним.

Втім, "Манчестер Сіті" буде складно придбати Неймара в одне трансферне вікно з Мессі. Вартість бразильця складає 222 мільйони євро.