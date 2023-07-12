На початку червня стало відомо, що Ліонель Мессі перебирається до США, де гратиме за Інтер Маямі й стане одноклубником Сергія Кривцова. Проте він мав усі шанси повернутися до рідної команди.

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Мессі вирішив пограти у більш спокійному середовищі

Президент іспанської Барселони Жоан Лапорта зізнався, що клуб міг влітку цього року підписати легенду. Сторони навіть домовилися про умови контракту.

У нас був дозвіл від Ла Ліги на підписання Лео. Ми не хотіли того, що було минулого разу, і сказали їм, що коли ми будемо відповідати фейр плей, то повідомимо їм про це. Контракт був узгоджений, але Хорхе [батько і агент Мессі] прийшов до мене і сказав, що Лео вирішив перейти в Інтер Маямі,

– заявив президент Барселони.

Таке рішення, за словами Лапорти, аргентинець пояснив важкими сезонами в ПСЖ, де на нього дуже тиснули. Саме тому, попри бажання повернутися у Барселону, він вирішив перейти в чемпіонат, де немає такого шаленого тиску, щоб сконцентруватися на виступах за збірну.

Це зрозуміло, і ми будемо працювати над супертриб'ютом Мессі, який повинна зробити Барселона,

– підсумував Лапорта.

Цікаво. 12 липня Ліонель Мессі уже прибув у Маямі, де 16 липня очікується його презентація у складі нової команди.

Спадщина Мессі у Барселоні

Провів за клуб 778 матчів, у яких забив 672 голи та віддав 303 асисти. Є найкращим бомбардиром в історії клубу. За час виступів за першу команду виграв 35 титулів, серед яких 10 чемпіонств Іспанії та 4 перемоги у ЛЧ.