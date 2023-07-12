В начале июня стало известно, что Лионель Месси перебирается в США, где будет играть за Интер Майами и станет одноклубником Сергея Кривцова. Однако у него были все шансы вернуться в родную команду.
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Месси решил поиграть в более спокойной среде
Президент испанской Барселоны Жоан Лапорт признался, что клуб мог летом этого года подписать легенду. Стороны даже договорились об условиях контракта.
У нас было разрешение от Ла Лиги на подписание Лео. Мы не хотели того, что было в прошлый раз, и сказали им, что когда мы будем соответствовать фэйру плей, то сообщим им об этом. Контракт был согласован, но Хорхе [отец и агент Месси] пришел ко мне и сказал, что Лео решил перейти в Интер Майами,
– заявил президент Барселоны.
Такое решение, по словам Лапорты, аргентинец объяснил тяжелыми сезонами в ПСЖ, где на него сильно давили. Именно поэтому, несмотря на желание вернуться в Барселону, он решил перейти в чемпионат, где нет такого безумного давления, чтобы сконцентрироваться на выступлениях за сборную.
Это понятно, и мы будем работать над супертрибьютом Месси, который должна совершить Барселона,
– подытожил Лапорта.