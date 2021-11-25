Мені важлива підтримка фанатів з України, – Шевченко після призначення у Дженоа

Андрій Шевченко розповів про перший період на чолі Дженоа. Український тренер радіє, що своїм призначенням привернув ще більшу увагу українців до Серії А.

У Дженоа готові чекати

Андрій Шевченко та його тренерський штаб прийняв Дженоа у складній ситуації – команда на дні таблиці Серії А. Український наставник запевнив, що потрібен час для того, щоб щось змінити.

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Колишній тренер збірної України зауважив, що усі добре розуміють, у якому стані зараз "грифони". Тому поспішних висновків ніхто робити не буде.

Перше за все – люди готові чекати. Всі розуміють, у якому стані нам передали команду. Ніхто не робить тиску, не чекає, що гра та результати зміняться за короткий проміжок часу. Уболівальники готові чекати – це для мене найбільший стимул,

– зазначив наставник.

Тренер попросив усіх набратись терпіння. Серії А – складний чемпіонат, у якому грають якісні команди. Тому Дженоа буде дуже складно: "Не завжди будуть хороші матчі, ми всі це прекрасно розуміємо, але дочекайтесь кінця".

"Дуже радий, що в Україні будуть транслювати поєдинки"

Раніше Шевченко заявляв, якщо команді вдасться зберегти прописку у Серії А , це буде величезне досягнення. Шевченко порівняв таку ціль з фіналом Ліги чемпіонів.

Перехід Шевченка у Серії А привернув ще більшу увагу українських фанатів до італійської першості. Андрій Миколайович радіє, що матчі його команди зможуть легко переглянути українці.

Для мене важливо було, коли українські фанати приїжджали, підтримували та дивились матчі. Це дуже важливий момент. Дуже радий, що в Україні будуть транслювати поєдинки,

– додав Шевченко.

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