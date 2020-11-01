У Лондоні український суперважковаговик Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" і тривав усі 12 раундів. У результаті перемогу українця призначили судді своїм одноголосним рішенням – 117-112, 115-113, 115-113, пише 24 канал.

Як це було: Усик у важкому поєдинку переміг Чісору

Після бою боксери влаштували невеликий перекус в дружній атмосфері.

Як Усик перемагав Чісору: головне

П'ятий раунд у дечому був переломним: Усик вже почав займати центр рингу та розкручувати Чісору. Дерек важко задихав й Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Передостання трихвилинка також була за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав… Все ж бій пройшов усі 12 раундів й Усик здобув перемогу рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Усик повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.