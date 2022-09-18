Мені складно, але цікаво, – дебютант збірної України розповів про атмосферу в команді

Наставник збірної України Олександр Петраков довикликав у збірну України воротарів Анатолія Трубіна та Євгена Волинця. Це було пов'язаним з травмуванням Георгія Бущана.

Волинець: Видно, що це футболісти дуже високого класу

Для Волинця це дебютний виклик до збірної. Під час одного з тренувань футболіст поділився своїми враженнями від перебування у лавах національної команди.

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"Звісно, дуже приємно тренуватися в такій атмосфері та з такими майстрами, тому мені все подобається. Добре себе тут почуваю", – зазначив новачок команди.

Євген прокоментував удари наших лідерів, Ярмоленка, Довбика.

Видно, що це футболісти дуже високого класу. Не просто так вони грали в АПЛ. Мені складно, але цікаво. Атмосфера супер, всі на позитиві, тільки підтримка. Приємно працювати,

– сказав голкіпер Колоса.

Волинець розповів про вимоги головного тренера Олександра Петракова.

"Він вимогливий тренер. Ми з ним поспілкувалися, він мене ввів у курс справи. Знайомимося, все добре", – наголосив Євген.

Чесно – мені все в кайф. Поля – супер, умови – супер. Немає на що скаржитися,

– сказав гравець про умови у Польщі.

Однак новачок ще не зовсім відчуває себе частиною команди: "Ну… так, навіть не знаю, що сказати. Потрохи".

Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Шапаренка, Попова, Соболя та Корнієнка.