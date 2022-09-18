Волинець: Видно, що це футболісти дуже високого класу
Для Волинця це дебютний виклик до збірної. Під час одного з тренувань футболіст поділився своїми враженнями від перебування у лавах національної команди.
До речі Збірна України втратила ще одного легіонера перед вирішальними матчами Ліги націй
"Звісно, дуже приємно тренуватися в такій атмосфері та з такими майстрами, тому мені все подобається. Добре себе тут почуваю", – зазначив новачок команди.
Євген прокоментував удари наших лідерів, Ярмоленка, Довбика.
Видно, що це футболісти дуже високого класу. Не просто так вони грали в АПЛ. Мені складно, але цікаво. Атмосфера супер, всі на позитиві, тільки підтримка. Приємно працювати,
– сказав голкіпер Колоса.
Волинець розповів про вимоги головного тренера Олександра Петракова.
"Він вимогливий тренер. Ми з ним поспілкувалися, він мене ввів у курс справи. Знайомимося, все добре", – наголосив Євген.
Чесно – мені все в кайф. Поля – супер, умови – супер. Немає на що скаржитися,
– сказав гравець про умови у Польщі.
Однак новачок ще не зовсім відчуває себе частиною команди: "Ну… так, навіть не знаю, що сказати. Потрохи".
Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Шапаренка, Попова, Соболя та Корнієнка.
- У суботу, 17 вересня, збірна України провела повноцінне тренування у Варшаві. До національної команди приєдналися гравці Дніпра-1 Олександр Піхальонок та Артем Довбик.
- Наразі під керівництвом Олександра Петракова працює 15 польових гравців та 3 воротарі. Згодом до команди доєднаються легіонери.