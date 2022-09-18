Волынец: Видно, это футболисты очень высокого класса
Для Волынца это дебютный вызов сборной. Во время одной из тренировок футболист поделился своими впечатлениями от пребывания в рядах национальной команды.
Кстати Сборная Украины потеряла еще одного легионера перед решающими матчами Лиги наций
"Конечно, очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами, поэтому мне все нравится. Хорошо себя чувствую здесь", – отметил новичок команды.
Евгений прокомментировал удары наших лидеров, Ярмоленко, Довбика.
Видно, это футболисты очень высокого класса. Не просто так они играли в АПЛ. Мне сложно, но любопытно. Атмосфера супер, все на позитиве, только поддержка. Приятно работать,
– сказал голкипер Колоса.
Волынец рассказал о требованиях главного тренера Александра Петракова.
"Он требовательный тренер. Мы с ним пообщались, он меня ввел в курс дела. Знакомимся, все хорошо", – подчеркнул Евгений.
Честно – мне все в кайфе. Поля – супер, условия – супер. Не на что жаловаться,
– сказал игрок об условиях в Польше.
Однако новичок еще не совсем чувствует себя частью команды: "Ну… да, даже не знаю, что сказать. Понемногу".
Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Шапаренко, Попове, Соболе и Корниенко.
- В субботу, 17 сентября, сборная Украины провела полноценную тренировку в Варшаве. К национальной команде присоединились игроки Днепра-1 Александр Пихаленок и Артем Довбык.
- Сейчас под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря. Позже к команде присоединятся легионеры.