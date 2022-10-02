Менеджер Усика розповів, з ким українець може вийти на ринг у разі відмови Ф'юрі

У ЗМІ активно обговорюють можливу зустріч Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Однак, якщо цей поєдинок все ж таки не відбудеться, то українець має заміну "Циганському королю".

Егіс Клімас, менеджер українського боксера, розповів про плани свого клієнта. Він назвав можливого наступного суперника Усика.

Читайте також Він знаходиться на передовій, – менеджер Усика розповів, чим займається боксер після реваншу

Клімас: Зі свого боку ми будемо готові на 100 відсотків

Сподіваюся, все вийде з боєм із Ф’юрі. Я чув, що він хоче провести поєдинок 3 грудня, з чим у нас немає великих проблем. Але, з іншого боку, це бокс, де все трапляється – люди ламають руки, ноги й тому подібне, тому важко все передбачити. Але ми схрещуємо пальці, ми будемо готові. Зі свого боку ми будемо готові на 100 відсотків. Якщо бій не відбудеться, не звинувачуйте в цьому нашу команду,

– розповів менеджер.

Насправді Усик подзвонив і сказав: "Якщо Ф’юрі недоступний і ми не можемо битися з ним, я хотів би зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Я запитав його, чому, а він відповів: "Тому що Уайлдер – ризиковий боєць, і мені це подобається".

Наскільки реальний цей бій