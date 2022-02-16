Менеджер Усика назвав крайню дату реваншу з Джошуа
16 лютого 2022 , 12:00Читать новость на русском
Джерело:Fightnews
Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів про реванш з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Джошуа не змирився із поразкою у першому бою проти Усика. Після чого Ентоні активував опцію реваншу, яка була прописана у контракті.
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"Ми знаємо, що рухатимемося до реваншу, бо угода ще не закрита. Ми намагалися влаштувати бій із Ф'юрі, нас підтримувала Саудівська Аравія. Спочатку була домовленість, що він відбудеться до 25 квітня, але оскільки ми вели переговори з Ф'юрі, то погодилися провести цей поєдинок, здається, до 12 червня", – сказав Клімас.
Коротко про реванш Усик – Джошуа
- Наразі сторони перебувають на стадії перемовин. Розглядають одразу декілька локацій для проведення поєдинку, серед них є столиця України.
- Друга зустріч Ентоні та Олександра може відбутись наприкінці весни або на початку літа 2022 року.
- Міг у їх двобій втрутитись Ф'юрі, але Джошуа не захотів брати відступні.
- Тайсон звинуватив свого земляка у зриві його бою з українцем.