Менеджер назвав дату й наступного суперника Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко готується до повернення у ринг після поразки Теофімо Лопесу. Егіс Клімас, менеджер Василя, розкрив деталі повернення українця.

Ведуться перемовини

Егіс Клімас заявив, що наразі тривають переговори щодо наступного поєдинку Ломаченка. За його словами, Ломаченко повернеться влітку.

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Ведуться перемовини. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо оголосити дату. Приблизно вже є обговорена дата. Напевно, вже у липні побачимо Васю у ринзі,

– сказав Клімас.

Менеджер Ломаченка зазначив, що на бій з українцем є багато претендентів. Швидше за все, українець зустрінеться з Масайоші Накатані.

Інформацію про те, що Накатані стане суперником Ломаченка, раніше повідомляв канал ESPN. Зауважимо, що канал ESPN наближений до Боба Арума, промоутера Василя Ломаченка.