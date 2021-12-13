Мене у Львові підтримали, – Петраков розповів, чому почав спілкуватись українською
Джерело:Великий футбол
Олександр Петраков після свого призначення у збірній України почав розмовляти державною мовою. Таке рішення значно підвищило його репутацію в очах уболівальників.
Петраков: Ніхто не казав, щоб я це зробив
Олександр Петраков став одним із тих небагатьох тренерів національної команди, який на пресконференціях розмовляє державною мовою. Наставник розповів, чому вирішив перейти з російської на українську.
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Він впевнений, що головний тренер повинен на офіційних заходах спілкуватись українською мовою.
Перехід на українську мову? Ніхто не казав, щоб я це зробив. Я ніколи не розмовляв українською мовою. Я вчив в школі українську мову. Я перейшов на українську мову, мені сказали що у мене непогано виходить. Я розумію що треба спілкуватися,
– заявив наставник "синьо-жовтих".
"Українська рідна мова, бери приклад з Петракова"
Пригадав Петраков банер із написом: Українська рідна мова, бери приклад з Петракова", який вивісили львівські уболівальники на матчі проти Боснії і Герцеговини. Також фанати скандували прізвище тренера збірної.
Такий банер викликав на обличчі спеціаліста посмішку.
Мене у Львові підтримали, вболівальники написали: "Українська рідна мова – Петракова". Я навіть сам засміявся,
– зазначив Петраков.
Відзначимо, що поєдинок у Львові завершився мировою 1:1.
Кар'єра Петракова у збірній України
- 64-річний фахівець став наступником Андрія Шевченка. Спершу Петраков очолював посаду з приставкою "в.о.".
- А вже після виходу у плей-офф відбору ЧС-2022 став головним тренером збірної України.
- Попереду на команду Петракова чекає матч проти Шотландії (24 березня). У разі перемоги Україна зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія.