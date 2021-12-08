Петраков включив у заявку двох молодих гравців

Футболістам збірної України, які можуть зіграти проти Шотландії у плей-офф відбору на ЧС-2022, потрібно оформити британські візи. Раніше стало відомо, що Петраков вніс у заявку Михайла Мудрика з Шахтаря.

Дізнайтесь більше Петраков включив таланта Шахтаря у розширений список збірної України

Окрім Мудрика, Петраков включив у список футболістів збірної України, яким потрібно оформити візу – воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна та захисника Динамо Олександра Сироту.

Статистика Трубіна та Сироти у збірній

Анатолій Трубін дебютував за збірну України 31-го березня у матчі проти Казахстану (1:1). Всього на його рахунку два матчі у футболці "синьо-жовтих", в яких він двічі пропустив.

"Динамівець" Олександр Сирота дебютував за збірну 8 березня 2021 року й поки провів тільки одну гру.

Збірна України зіграє у плей-офф ЧС-2022

За підсумками відбору на чемпіонат світу 2022 збірна України посіла друге місце у групі D. "Синьо-жовті" спробують пробитися на Мундіаль у Катарі через раунд плей-офф.

У півфіналі плей-офф Україна в Глазго зіграє проти Шотландії. У потенційному фіналі, який Україні доведеться грати на виїзді, наша збірна може зіграти проти переможця пари Уельс – Австрія.

Матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 відбудуться 24 – 29 березня 2022 року.