Дані Алвес вийшов на волю: колишній одноклубник сплатив мільйон євро застави

Дані Алвес отримав мільйон євро фінансової допомоги від Мемфіса Депая. Це допомогло найтитулованішому футболісту світу вийти з в'язниці.

Ексфутболіста каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса, який є найтитулованішим гравцем в історії за кількістю виграних трофеїв, звільнили із в'язниці після майже 14 місяців за гратами. Бразилець виплатив заставу в розмірі 1 мільйона євро.

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Мемфіс Депай надав неймовірну допомогу Дані Алвесу

Цю суму Алвес отримав від форварда мадридського Атлетіко та збірної Нідерландів Мемфіса Депая, з яким Дані свого часу зіграв пліч-о-пліч 12 поєдинків у складі каталонської Барселони.

Перед звільненням Алвес здав свої паспорти, а також він зобов'язаний щотижня приходити та відмічатися в суді.

Наприкінці 2022 року Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де засунув руку під спідню білизну 23-річній відвідувачці закладу. Дівчина одразу поскаржилася охороні, яка й викликала місцеву поліцію.

Алвесу заборонено наближатися до жертви протягом 9,5 років. Дані своєї вини не визнав, він стверджує, що жінка могла б піти, "якби захотіла".

Кар'єра Дані Алвеса