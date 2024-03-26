Ексфутболіста каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса, який є найтитулованішим гравцем в історії за кількістю виграних трофеїв, звільнили із в'язниці після майже 14 місяців за гратами. Бразилець виплатив заставу в розмірі 1 мільйона євро.

Читайте також Пом'якшили вирок: сім'я Неймара допомогла Алвесу виплатити 150 тисяч євро жертві зґвалтування

Мемфіс Депай надав неймовірну допомогу Дані Алвесу

Цю суму Алвес отримав від форварда мадридського Атлетіко та збірної Нідерландів Мемфіса Депая, з яким Дані свого часу зіграв пліч-о-пліч 12 поєдинків у складі каталонської Барселони.

Наприкінці 2022 року Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де засунув руку під спідню білизну 23-річній відвідувачці закладу. Дівчина одразу поскаржилася охороні, яка й викликала місцеву поліцію.

Алвесу заборонено наближатися до жертви протягом 9,5 років. Дані своєї вини не визнав, він стверджує, що жінка могла б піти, "якби захотіла".

Кар'єра Дані Алвеса

  • Найтитулованіший гравець в історії футболу, 43 трофеї.
  • Виступав за Севілью, Барселону, ПСЖ, Ювентус.
  • Шестиразоваий чемпіон Іспанії та триразовий володар Ліги чемпіонів.
  • Двічі вигравав Копа Америка у складі збірної Бразилії
  • Є другим у рейтингу бразильських гравців за кількістю проведених матчів за збірну – Алвес з’явився у 126 іграх.