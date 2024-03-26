Экс-футболиста каталонской Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, который является самым титулованным игроком в истории по количеству выигранных трофеев, освободили из тюрьмы после почти 14 месяцев за решеткой. Бразилец выплатил залог в размере 1 миллиона евро.
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Мемфис Депай оказал невероятную помощь Дани Алвесу
Эту сумму Алвес получил от форварда мадридского Атлетико и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, с которым Дани в свое время сыграл бок о бок 12 поединков в составе каталонской Барселоны.
В конце 2022 года Дани Алвес посетил один из ночных клубов Барселоны, где засунул руку под нижнее белье 23-летней посетительнице заведения. Девушка сразу пожаловалась охране, которая и вызвала местную полицию.
Алвесу запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет. Дани своей вины не признал, он утверждает, что женщина могла бы уйти, "если бы захотела".
Карьера Дани Алвеса
- Самый титулованный игрок в истории футбола, 43 трофея.
- Выступал за Севилью, Барселону, ПСЖ, Ювентус.
- Шестикратный чемпион Испании и трехкратный обладатель Лиги чемпионов.
- Дважды выигрывал Копа Америка в составе сборной Бразилии
- Является вторым в рейтинге бразильских игроков по количеству проведенных матчей за сборную – Алвес появился в 126 играх.