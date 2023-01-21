Українка Костюк у парі з Русе на характері пробились в 1/8 Australian Open-2023

Марта Костюк продовжує свій шлях на Autsralian Open-2023. Українська тенісистка у парі з румункою Єленою Габріелою Русе пробилась в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Меліхар/Перес – Костюк/Русе 1:2 (6:3, 6:7, 0:6)

2 години 3 хвилини...саме стільки тривав матч за участю української тенісистки у парному розряді. Поєдинок розпочався із виграного гейму від Меліхар та Перес, повідомляє 24 канал.

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Протягом усієї першої партії вони лідирували у рахунку та навіть довели цифри на табло до 5:2. Восьмий гейм був за Костюк та Русе. Але він став останнім для українсько-румунського дуету у першій партії. Меліхар та Перес подали на сет та з брейком взяли гейм – 6:3.

У другій партії Костюк та Русе вирівняли гру та перевели сет у тай-брейк, де у спекотній боротьбі були сильнішими за суперниць – 7:9, а за сетом 6:7.

Тріумфаторки матчу визначались у третьому сеті. Русе та Костюк видали кардинально іншу гру, аніж показували у першому сеті. Українка та румунка просто познущались над опонентками, взявши під нуль партію – 0:6.

Марта Костюк вилетіла з одиночного розряду, але продовжує боротьбу на Australian Open-2023 у парі з Габріелою Русе. Дівчата пробились вже в 1/8 фіналу.

За зустріч Костюк та Русе здійснили три подачі навиліт. В обох пар по шість подвійних помилок. На першій подачі Марта та Габріела грали краще – 84 відсотки проти 36-ти на другій подачі.

У наступній стадії на них чекає протистояння проти переможниць матчу Колодзєйова/Вондроушова – Хаддад Мая/Чжан (22 січня).