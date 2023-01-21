Мелихар/Перес – Костюк/Русе 1:2 (6:3, 6:7, 0:6)

2 часа 3 минуты... именно столько длился матч с участием украинской теннисистки в парном разряде. Поединок начался с выигранного гейма от Мелихар и Перес. 24 канал.

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В течение первой партии они лидировали в счете и даже довели цифры на табло до 5:2. Восьмой гейм был за Костюк и Русе. Но он стал последним для украино-румынского дуэта в первой партии. Мелихар и Перес подали на сет и с брейком взяли гейм. 6:3.

Во второй партии Костюк и Русе выровняли игру и перевели сет в тай-брейк, где в жаркой борьбе были сильнее соперниц – 7:9, а по сету 6:7.

Триумфаторки матча определялись в третьем сете. Русе и Костюк выдали кардинально другую игру, чем показывали в первом сете. Украинка и румынка просто поиздевались над оппонентками, взяв под ноль партию – 0:6.

Марта Костюк вылетела из одиночного разряда, но продолжает борьбу на Australian Open-2023 в паре с Габриэлой Руссе. Девушки пробились уже в 1/8 финала.

Цифры по статистике! За встречу Костюк и Русе осуществили три подачи навылет. У обеих пар по шесть двойных ошибок. На первой подаче Марта и Габриэла играли лучше – 84 процента против 36 на второй подаче.

В следующей стадии их ждет противостояние против победительниц матча Колодедзева/Вондроушова – Хаддад Мая/Чжан (22 января).