Дмитро Медведєв відомий своїми неадекватними висловлюваннями щодо України видав новий "шедевр". Цього разу він вирішив накинутися на українську олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.

Колишній президент Росії, судячи з усього вийшов із чергового запою. Він вийшов у публічну площину та знову усім нагадав, що з головою там проблеми. Медведєв у істеричній манері відреагував на відмову Ольги Харлан потиснути руку росіянці Анні Смирновій, повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал російського політика.

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Новини до Медведєва доходять із затримкою

Це сталося майже тиждень тому, а реакція з'явилася лише пізно ввечері 31 липня, що є черговим підтверженням, що запасний президент не просихає. Нинішній заступник голови Ради безпеки Росії накинувся із погрозами на нашу чемпіонку, демонструючи "феноменальні" знання історії.

Він порівняв рішення Харлан не вітати спортсменку із країни, яка нищить суверенну рідну державу Ольги з жахливим злочином та придумав страшне покарання.

"Тут всі сперечаються, як потрібно поводитися під час спортивних змагань. Скажімо, чи треба тиснути руку суперникам. Наприклад, під час ЧС з фехтування. Я не знайомий з правилами шаблістів. Але порушувати правила не можна. У жодному разі. У Середні віки за це просто рубали голову. У нас четвертували. Якось так",

– заявив Медведєв.

Нагадаємо, що Анни Смірнової взагалі не мало бути на змаганнях, адже назвати її нейтральною точно не можна. Її брат є військовим, а вона ним пишається й фотографувалася, демонструючи символи рашизму.

Як бачимо, температура в палаті незмінна. Гаага чекає...