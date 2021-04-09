Мбаппе втратив в ціні 20 мільйонів євро, але залишився найдорожчим футболістом

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців, які виступають в чемпіонаті Франції. Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе втратив в ціні. Як і його партнер по ПСЖ Неймар.

Кіліан Мбаппе продовжує демонструвати чудову форму. За 37 матчів в цьому сезоні за ПСЖ він забив 30 голів та віддав 9 гольових передач. Він відзначився хет-триком проти Барселони в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А в першому чвертьфінальному поєдинку проти Баварії на виїзді Мбаппе оформив дубль та приніс перемогу ПСЖ.

Нагадаємо ПСЖ завдяки дублю Мбаппе переміг Баварію на виїзді у Лізі чемпіонів: відео

Однак навіть це не врятувало його від падіння трансферної вартості. Його ціна впала на 20 мільйонів євро – до 160 мільйонів євро. Попри це, 22-літній француз залишається найдорожчим гравцем. А максимальна його вартість свого часу становила 200 мільйонів євро, що є рекордом.

Падіння ціни на Мбаппе в Transfermarkt пояснюють просіданням трансферного ринку через пандемію. Через це втратили в ціні й лідери клубів АПЛ нещодавно.

"Вирішальними є не стільки виступи, скільки фінансове становище топ-клубів та ситуація на самому ринку. Топ-клуби не можуть нести настільки ж високі витрати на придбання зіркових гравців, які вони були готові віддати до весни 2020 року", – пояснили в Transfermarkt.

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Другим в рейтингу гравців французької Ліги 1, хто втратив найбільше в ціні, став ще один гравець ПСЖ – Неймар. Його оцінили в 110 мільйонів євро, що на 18 мільйонів євро менше, аніж було до цього. Відтак він опустився на п'яте місце в рейтингу найдорожчих футболістів, пропустивши вперед Гаррі Кейна (120 мільйонів євро), Ерлінга Голанда (110 мільйонів євро) та Мохамеда Салаха (110 мільйонів євро).

Як і в випадку з Мбаппе, падіння ціни на Неймара відбулося внаслідок вирівнювання ринку, який був "роздутий" в доковідний час.

Найбільше зріс в ціні у чемпіонаті Франції півзахисник Орельєн Тчуамені. 21-річний гравець Монако додав у ціні одразу 9 мільйонів євро, і тепер оцінюється у 25 мільйонів євро.