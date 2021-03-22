У матчі 30 туру Ліон – ПСЖ команди забили на двох шість м'ячів, а перемогу в підсумку святкував паризький клуб (4:2). Кілліан Мбаппе відзначився дублем у цьому поєдинку.

Рекорд Мбаппе

Таким чином, Мбаппе встановив унікальний рекорд. Форвард ПСЖ забив свій 100-й гол в чемпіонаті Франції, ставши наймолодшим футболістом, який досяг цього показника – в 22 роки і 91 день.

До слова Мілан у результативній перестрілці переміг Фіорентину: відео

Зазначається, що Ліонель Мессі, Роберт Левандовскі, Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімович досягли цієї позначки в чемпіонаті в більш старшому віці. Мессі – в 23 роки і 149 день, Левандовскі – в 24 роки і 200 днів, Роналду – в 25 років і 22 дні, Ібрагімович – в 26 років і 102 дні.

- @KMbappe (+2) has now scored goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal



22-091 - Kylian Mbappé

23-149 - Lionel Messi

24-200 - Robert Lewandwoski

25-022 - Cristiano Ronaldo

26-102 - Zlatan Ibrahimovic#OLPSG #Ligue1 — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 21, 2021

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе взяв участь в 24-х матчах, в яких записав до свого активу 18 голів і зробив шість результативних передач. ПСЖ набрав 63 очки і піднявся на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1.