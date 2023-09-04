Реал у шоці: гравець Шахтаря грубим фолом ледь не зламав кар'єру талановитому футболісту – відео

Матч у бразильській першості запам'ятався жорстким футболом. Один із молодих виконавців міг зі сльозами розпачу зійти із поля.

Майкон міг зламати кар'єру талановитому футболісту. Перспективний футболіст, якого викупив Реал, потрапив під агресивний настрій півзахисника, пише 24 Канал.

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Забув голову вдома

В рамках чемпіонату Бразилії на газоні зійшлися Палмейрас та Корінтіас. Гравці не змогли потішити своїх вболівальників забити голами, проте продемонстрували справжню бійню на футбольному полі. Ба більше, арбітр зустрічі під кінець поєдинку вилучив з поля по одному виконавцю зі стану обох грандів. Першим пішов з поля захисник Палмейрас Муріло, який за кілька секунд отримав дві жовті, а саме за грубий фол в центрі поля і суперечки з арбітром.

Та от гравець Шахтаря Майкон, котрий на правах оренди виступає за Коірнтіас, вирішив проявити свою "справедливість" та вирівняти склади. Діло в тому, що півзахисник вирішив грубо влетіти у коліно 17-річному Ендріку, котрий розвивав атаку Палмейрасу.

Арбітр спершу продемонстурвав Майкону жовтку картку, проте після перегляду епізоду заслужено вилучив бразильця. Юному Ендріку ж, у свою чергу, пощастило, оскільки він зміг уникнути серйозної травми. Варто відзначити, що порушення Майкона могло змусити з переляком схопитися за голову керівників мадридського Реалу, оскільки ті за талантовитого гравця 60 мільйонів євро та чекають його повноліття, щоб забрати його з Бразилії.

Відео дикого фолу Майкона:

Майкон доєднався до Шахтаря в 2018-му році з Корінтіаса. "Гірники" заплатили за півзахисника 6,6 мільйонів євро. Після початку повномасштабної війни Майкон, який називав Шахтар найбільш бразильським клубом в Європі, відправився у оренду до того ж Корінтіаса, де перебуває до цих пір. У стані "кротів" хавбек провів 98 матчів, забив 8 голів та віддав 9 асистів.