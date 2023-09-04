Окрім голів у матчі був цікавий епізод із уболівальником. На 73-й хвилині матчу на поле крізь стюардів продерся один із фанатів. Схоже, що це був персональний уболівальник Ліонеля Мессі, адже хлопець одразу побіг до головної зірки у складах обох колективів, пише 24 Канал.

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Надійна охорона Лео

Цей забіг був майже успішним для фаната аргентинця, якби в останню секунду охоронець футболіста Яссін Чеуко не спіймав його. Він буквально видер уболівальника від Ліонеля, який вже хотів обійняти зіркового гравця Інтер Маямі.

Відзначимо, швидкість особистого охоронця Лео, який, схоже, увімкнув режим Усейна Болта, та випередив стюардів.

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Цікаво, що Лео для особистої охорони обрав не будь-кого, а колишнього "морського котика", який служив в Афганістані та Іраку. Також Яссін, має неймовірну фізичну форму, адже займається змішаними єдиноборствами, світлинами і відео яких ділиться у своїх соцмережах.

Чеуко завжди поряд із Мессі. Навіть під час футбольних матчів охоронець присутній біля лінії поля та реагує на кожен епізод уболівальників у бік аргентинця. Також він завжди за спиною у Ліонеля поза межами футбольного поля. Він навіть не дає доторкнутись до зіркового футболіста, коли Лео погоджується робити фото з фанами.

Охоронець радіє успіхам Мессі та його родини у моменти тріумфів на полі, але водночас береже Лео від небезпеки.