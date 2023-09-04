Майкон мог сломать карьеру талантливому футболисту. Перспективный футболист, выкупленный Реалом, попал под агрессивное настроение полузащитника, пишет 24 Канал.

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Забыл голову дома

В рамках чемпионата Бразилии на газоне сошлись Палмейрас и Коринтиас. Игроки не смогли порадовать своих болельщиков забить голами, однако продемонстрировали настоящую бойню на футбольном поле. Более того, арбитр встречи на исходе поединка изъял с поля по одному исполнителю из состояния обоих грандов. Первым ушел с поля защитник Палмейрас Мурило, за несколько секунд получивший две желтые, а именно за грубый фол в центре поля и споры с арбитром.

Но вот игрок Шахтера Майкон, на правах аренды выступающий за Коирнтиас, решил проявить свою "справедливость" и выровнять составы. Дело в том, что полузащитник решил грубо влететь в колено 17-летнему Эндрику, развивавшему атаку Палмейрасу.

Арбитр сначала продемонстрировал Майкону желтую карточку, однако после просмотра эпизода заслуженно удалил бразильца. Юному Эндрику же, в свою очередь, удалось, поскольку он смог избежать серьезной травмы. Стоит отметить, что нарушение Майкона могло заставить с испугом схватиться за голову руководителей мадридского Реала, поскольку те за талантливого игрока 60 миллионов евро и ждут его совершеннолетия, чтобы забрать его из Бразилии.

Видео дикого фола Майкона:

Напомним. Майкон присоединился к Шахтеру в 2018 году из Коринтиаса. "Горняки" заплатили за полузащитника 6,6 миллионов евро. После начала полномасштабной войны Майкон, называвший Шахтер самым бразильским клубом в Европе, отправился в аренду к тому же Коринтиасу, где находится до сих пор. В "кротах" хавбек провел 98 матчей, забил 8 голов и отдал 9 ассистов.