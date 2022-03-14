Майк Тайсон повернувся до тренувань та "побив" свого тренера: відео

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон не припиняє тренуватися. Він виставив власне відео, де навіть добряче прилетіло тренеру.

55-річна легенда боксу навіть на пенсії намагається тримати себе у хорошій фізичній формі.

До слова Майк Тайсон зробив сенсаційну заяву про боксерську кар'єру

Майк Тайсон поділився зі своїми підписниками новим відео, на якому зафільмована його робота з відомим тренером – Рафаелем Кордейро. На одному з епізодів помітно, що "залізний Майк" жартома гепнув свого партнера легеньким правим джебом.

Дивіться відео з тренування Майка Тайсона

Тайсон у 2020 повернувся на ринг