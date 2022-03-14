Майк Тайсон повернувся до тренувань та "побив" свого тренера: відео
14 березня 2022 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Майка Тайсона
Колишній чемпіон світу Майк Тайсон не припиняє тренуватися. Він виставив власне відео, де навіть добряче прилетіло тренеру.
55-річна легенда боксу навіть на пенсії намагається тримати себе у хорошій фізичній формі.
До слова Майк Тайсон зробив сенсаційну заяву про боксерську кар'єру
Майк Тайсон поділився зі своїми підписниками новим відео, на якому зафільмована його робота з відомим тренером – Рафаелем Кордейро. На одному з епізодів помітно, що "залізний Майк" жартома гепнув свого партнера легеньким правим джебом.
Дивіться відео з тренування Майка Тайсона
Тайсон у 2020 повернувся на ринг
- У 2020-му році Майк Тайсон повернувся на ринг. Легенда з США провів був проти Роя Джонса-молодшого.
- У цьому поєдинку судді не віддали перевагу жодному з бійців та зафіксували нічию.
- Таке рішення рефері неабияк розлютило "Залізного Майка". Американець обізвав усіх та покинув ринг.
- Цікаво, що легендарний конферансьє Майк Баффер теж відмовився оголошувати підсумковий результат, це за нього зробив журналіст.