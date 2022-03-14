55-летняя легенда бокса даже на пенсии пытается держать себя в хорошей физической форме.

К слову Майк Тайсон сделал сенсационное заявление о боксерской карьере

Майк Тайсон поделился со своими подписчиками новым видео, на котором снята его работа с известным тренером – Рафаэлем Кордейро. На одном из эпизодов заметно, что "железный Майк" в шутку хлопнул своего партнера легким правым джебом.

Смотрите видео с тренировки Майка Тайсона

Тайсон в 2020 году вернулся на ринг