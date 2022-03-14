55-летняя легенда бокса даже на пенсии пытается держать себя в хорошей физической форме.
К слову Майк Тайсон сделал сенсационное заявление о боксерской карьере
Майк Тайсон поделился со своими подписчиками новым видео, на котором снята его работа с известным тренером – Рафаэлем Кордейро. На одном из эпизодов заметно, что "железный Майк" в шутку хлопнул своего партнера легким правым джебом.
Смотрите видео с тренировки Майка Тайсона
Тайсон в 2020 году вернулся на ринг
- В 2020 году Майк Тайсон вернулся на ринг. Легенда из США провел против Роя Джонса-младшего.
- В этом поединке судьи не предпочли ни одного бойца и зафиксировали ничью.
- Такое решение рефери сильно разозлило "Железного Майка". Американец обозвал всех и бросил ринг.
- Интересно, что легендарный конферансье Майк Баффер тоже отказался объявлять итоговый результат, это сделал журналист.