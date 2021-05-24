Де Дзербі не поспішає в УПЛ

Сассуоло домашньою перемогою над Лаціо (2:0) завершило сезон в італійській Серії А. Клуб із 62 очками посів 8 місце. Після матчу наставник команди Роберто Де Дзербі прокоментував виступ підопічних у сезоні-2020/2021.

До теми Стала відома дата представлення Де Дзербі головним тренером Шахтаря

Команда зупинилась за два кроки від виходу у єврокубки, але тренер залишився задоволений грою команди у цьому сезоні. Йому прикро, що їх дороги розходяться. Де Дзербі працював з італійцями з 2018 року. Також спеціаліст привідкрив карти свого майбутнього.

Я в Шахтарі? Можливо. Ми повинні зустрітися, щоб остаточно все владнати. Ще нічого не вирішено, сьогодні я хотів би поговорити про Сассуоло. Я намагався отримати можливість проявити свої навички. Я покидаю клуб, тому що вважаю, що більшого зробити не можна,

– розповів тренер.

Нагадаємо, що у цьому сезоні Шахтар посів 2 місце в УПЛ, поступившись лише Динамо.