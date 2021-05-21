Бога покине Сассуоло

Півзахисник Сассуоло Жеремі Бога розповів про своє майбутнє в італійському клубі та припустив куди може перейти.

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Бога зазначив, що переговори із Сассуоло про продовження контракту не увінчалися успіхом. Тому футболіст покине клуб влітку.

З січня ми вели переговори з керівництвом про продовження контракту, але не прийшли до консенсусу. Тому було прийнято спільне рішення, що влітку я піду. Хочу зробити крок вперед. Після трьох років в клубі це найбільш вдалий момент,

– сказав Бога.

24-річний француз івуарійського походження заявив, що готовий піти за Де Дзербі. Водночас Бога не готовий переходити в будь-який клуб.

"Якщо буде можливість піти кудись слідом за Роберто Де Дзербі, то чому б і ні? Але це не означає, що я піду куди завгодно. Подивимося, де він опиниться. Нічого не виключаю", – резюмував Бога.