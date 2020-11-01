У рамках 11-го туру чемпіонату Бельгії 31 жовтня "Брюгге" Соболя на власному полі приймав "Мехелен" Шведа. Гості проявили характер та змогли на останніх хвилинах вирвати нічию у поєдинку.

Брюгге – Мехелен 2:2

Голи: Вормер, 13, Ланг, 28 – де Камарго, 42, Схофс, 81

Зі стартових хвилин у складі "Брюгге" вийшов захисник Едуард Соболь. Лівий захисник збірної України провів на полі весь матч. А от інший українець Мар'ян Швед не потрапив у заявку "Мехелена" через хворобу.

Вже на 13-й хвилині господарі відкрили рахунок. Вормер підійшов до м'яча, щоб виконати штрафний удар з небезпечної позиції. Рудд класним ударом поцілив прямо у дев'ятку рамки воріт – 1:0.

Перший гол у матчі

У середині тайму Ванакен заплутав захисників майстерним дриблінгом, знайшов розрізною передачею Ланга. Нападник "Брюгге" опинившись віч-на-віч перед голкіпером Куке та прошив сітку воріт – 2:0.

Результативний удар Ланга

До перерви гостям вдалось дещо скоротити рахунок. Ігор де Камарго створив диво-гол, замкнувши п'яткою передачу з флангу від партнера по команді – 2:1. Додамо, що автор голу перебував до воріт спиною.

Гол-шедевр де Камарго

За менше, як дев'ять хвилин до кінця матчу гості проявили характер та зрівняли рахунок. Егвалл, отримавши навісну передачу головою, скинув на Сховса і той головою перевів м'яч у сітку – 2:2.

Другий гол "Мехелена"

Після матчу команда Соболя розташовується на 3-му місці, у їх активі 20 очок. А от команда Шведа перебуває у підвалинах таблиці – 15-та сходинка та 8-м пунктів.