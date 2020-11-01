Гол-шедевр врятував команду Шведа від поразки у матчі проти "Брюгге" Соболя: відео
У рамках 11-го туру чемпіонату Бельгії 31 жовтня "Брюгге" Соболя на власному полі приймав "Мехелен" Шведа. Гості проявили характер та змогли на останніх хвилинах вирвати нічию у поєдинку.
Брюгге – Мехелен 2:2
Голи: Вормер, 13, Ланг, 28 – де Камарго, 42, Схофс, 81
Зі стартових хвилин у складі "Брюгге" вийшов захисник Едуард Соболь. Лівий захисник збірної України провів на полі весь матч. А от інший українець Мар'ян Швед не потрапив у заявку "Мехелена" через хворобу.
Вже на 13-й хвилині господарі відкрили рахунок. Вормер підійшов до м'яча, щоб виконати штрафний удар з небезпечної позиції. Рудд класним ударом поцілив прямо у дев'ятку рамки воріт – 1:0.
Перший гол у матчі
У середині тайму Ванакен заплутав захисників майстерним дриблінгом, знайшов розрізною передачею Ланга. Нападник "Брюгге" опинившись віч-на-віч перед голкіпером Куке та прошив сітку воріт – 2:0.
Результативний удар Ланга
До перерви гостям вдалось дещо скоротити рахунок. Ігор де Камарго створив диво-гол, замкнувши п'яткою передачу з флангу від партнера по команді – 2:1. Додамо, що автор голу перебував до воріт спиною.
Гол-шедевр де Камарго
За менше, як дев'ять хвилин до кінця матчу гості проявили характер та зрівняли рахунок. Егвалл, отримавши навісну передачу головою, скинув на Сховса і той головою перевів м'яч у сітку – 2:2.
Другий гол "Мехелена"
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