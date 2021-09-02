Матчі українських тенісисток на US Open перенесені: причина

Ангеліна Калініна та інші українські тенісистки повинна була провести поєдинки Відкритого чемпіонату США. Зустрічі були перенесені на більш пізній час.

Погодні умови внесли корективи у матчі US Open

Відразу декілька матчів US Open були перенесені. Все через те, що висувний дах стадіону Луї Армстронга не витримав сильної зливи.

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Вода потрапила на арену навіть через закритий дах. Поєдинок українки Ангеліни Калініної проти німкені Анджелік Кербер відбудеться третім запуском у четвер, 2 вересня. Зустріч розпочнеться не швидше 22:00.

Відео зі стадіону

Це не єдиний матч за участю українських тенісисток, який був перенесений – поєдинок Марти Костюк та Даяни Ястремської у парному розряді та Людмили Кіченок у парі з японкою Макото Ніномія. Тенісистки вийдуть на корт у США п'ятим запуском.

Також п'ятим запуском в парному турнірі гратимуть Надія Кіченок (в дуеті з румункою Ралукою Олару) і Ангеліна Калініна (з чешкою ​​Ренатою Ворачовою).

Нагадаємо, що Костюк та Ястремська завершили свої виступи в одиночному розряді відразу після стартового матчу US Open. Марта програла представниці Греції Марії Саккарі, а Даяна не змогла переграти якраз німкеню Анджелік Кербер.

Ігровий день у Нью-Йорку розпочнеться о 18:00 за київським часом. Інша українка Еліна Світоліна вийде на корт 3 вересня. У третьому колі вона зіграє проти росіянки Дарії Касаткіної.