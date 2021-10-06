На матч збірної України у Львові пускатимуть тільки вакцинованих або з негативним тестом

Збірна України з футболу 12 жовтня прийме у Львові команду Боснії та Герцеговини. Поєдинок на "Арені Львів" зможуть відвідати вболівальники, проте з дотриманням карантинних вимог.

Як потрапити на матч збірної України

На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення, що вболівальники зможуть відвідати відбірковий матч збірної України у Львові лише за наявності паспорту вакцинації.

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Також гру з боснійцями зможуть відвідати вболівальники, які нададуть негативний результат тесту на COVID-19.

Повідомляється, що ПЛР-тест або експрес-тест повинен бути зробленим не пізніше, ніж за 72 години до початку матчу.

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