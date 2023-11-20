Ця гра відбудеться в німецькому Леверкузені на "БайАрені". Очікується, що трибуни 30-тисячного стадіону будуть повністю заповнені.

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Солідарність з Україною від Леверкузена

Повідомляється, що ця подія також стане проявом солідарності німців з українським народом. Футбольний клуб Баєр та мерія міста позитивно відреагували на пропозицію УАФ провести матч саме на "БайАрені" та зробили красивий жест у підтримці України.

На знак солідарності мер Леверкузена (місто-побратим Нікополя) Уве Ріхрат домовився з керівництвом чинного лідера Бундесліги та звільнив УАФ від плати за оренду стадіону на майбутній матч проти Італії. Крім того, українська делегація матиме зручне розміщення на території стадіону завдяки цій щедрій домовленості.

Також буде забезпечена якісна логістика для вболівальників. У Леверкузені реалізують стратегію руху та безпеки, подібну до тієї, що застосовується під час домашніх ігор Баєра в Бундеслізі.

Це передбачатиме розміщення маршрутних та приміських автобусів, які доповнять регулярні маршрути. Крім того, вулиці, що оточують стадіон Бісмаркштрассе, будуть перекриті за чотири години до початку матчу.

Довідка. Вирішальний поєдинок у відборі до Євро-2024 розпочнеться о 21:45. На нашому сайті буде доступна текстова трансляція. Усе, що потрібно знати про головну битву за вихід на континентальну першість за посиланням.