В основний час матч закінчився внічию 1:1. Жерар Морена у першому таймі вивів Вільярреал вперед. Але по перерві Едісон Кавані рахунок на табло зрівняв. Відтак командам довелося грати овертайми, але там обійшлося без голів.

До теми Вільярреал – переможець Ліги Європи

Тож визначати переможця ліги європи довелося у серії пенальті. Традиційні перші п'ять ударів кожна з команд реалізувала. Як і наступні п'ять ударів. Тому настала черга пробивати воротарів. Першим бити відправився Херонімо Рульї. Він свій удар реалізував.

Після нього пробивати пішов Давід де Хеа. Удар його видався вкрай невдалим – слабким, і на зручній для голкіпера висоті. Тож Рульї його відбив. І приніс перемогу Вільярреалу.

Дивіться відео післяматчевої серії пенальті між Вільярреалом та Манчестер Юнайтед