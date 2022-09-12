Пенальті, вилучення та скасований гол: матч Ювентус – Салернітана закінчився шаленим скандалом

В чемпіонаті Італії розгорівся скандал навколо матчі Ювентус – Салернітана. Причиною став скасований гол вже у компенсований час.

Ювентус в новому сезоні чемпіонату Італії стартував вкрай невдало. За перші п'ять турів команда виграла лише один матч, ше чотири звівши внічию. А в Лізі чемпіонів поступилася в першому матчі ПСЖ.

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Виправити ситуацію "стара сеньйора" намагалася у матчі проти Салернітани. Але по ходу зустрічі гості були ближчі до того, щоб створити сенсацію. Хоча все закінчилося скандалом.

Витримавши стартовий натиск господарів поля, футболісти Салернітани забили мало не після першої небезпечної нагоди. Після помилки Куардадо в захисті, Маццоккі зумів прийняти м'яч і прострелити вздовж лінії воріт. А на дальній штанзі цей простріл замкнув Кандрева. Хоча в цьому моменті довелося використати VAR для перегляду епізоду. Але причин скасовувати взяття воріт не було.

Ювентус на це відповів своїм момент на 39-й хвилині. Але гол не зарахували через офсайд у Влаховича.

А на перерву команди пішли за рахунку 0:2. Після удару Пйонтека, Бремер зіграв рукою у власному штрафному. Тож арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов сам Пйонтек та не схибив.

На початку другого тайму Бремер виправився за свою помилку. Саме він скоротив відставання у рахунку, головою відправивши м'яч у ворота суперника.

Ювентус продовжував тиснути, намагаючись будь-що зрівняти рахунок. Але доволі добре у воротах діяв Сапе.

Кульмінація матчу сталася вже у компенсований арбітром час. Він додав чотири хвилини. І на першій з них у ворота Салернітани призначили пенальті. Пробивати пішов Бонуччі, але голкіпер відбив його удар. Правда захисник першим же опинився на добиванні, таки забивши гол.

На треті компенсованій хвилині Ювентус отримав право на кутовий. Після подачі, Мілік головою відправив м'яч у ворота суперників. На радощах гравець побіг святкувати це взяття воріт, знявши з себе футболку. За це святкування він отримав жовту картку, яка стала для нього другою в матчі. Відтак його вилучили.

А після цього арбітр вирішив перевірити, чи не було порушення правил під час взяття воріт. Він переглянув відеоповтор і не зарахував гол. Все через те, о після удару Міліка до м'яча намагався дотягнутися Бонуччі, який перебував в офсайді. Хоча м'яча захисник так і не торкнувся.

Після цього на полі виникла сутичка та суперечки з арбітром. Закінчилося все тим, зо червоні картки також побачили Фасіо з Салернітани та Куардадо з Ювентуса. А також головний тренер Ювентуса Аллегрі.

Відтак замість чотирьох хвилин, команди на полі провели додатково всі 12 хвилин, а гра закінчилася внічию 2:2.

Італійські ЗМІ повідомляють, що бригада арбітрів помилилися в епізоді, коли зафіксувала офсайд. Керівництво Серії А ж переконане, що суддя прийняв правильне рішення.

Відеоогляд матчу Ювентус – Салернітана