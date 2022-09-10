50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштують 222,7 мільярда доларів, що на 30% більше, аніж у 2021 році. Це найбільше зростання за останні п'ять років.
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Домінує в рейтингу американський футбол. Тут представлені одразу 30 з 32 команд НФЛ (національна футбольна ліга). Саме команди в американський футбол посідають перші три місця в рейтингу. Для прикладу, у 2013 році НФЛ була представлена 32 командами, але тоді трійку лідерів у списку складали футбольні команди: Реал, Манчестер Юнайтед і Барселона.
Головна причина успіху НФЛ: найбільша угода з медіа в спорті на суму 112 мільярдів доларів до 2032 року.
Окрім 30 команд в американський футбол, в рейтингу також є вісім футбольних клубів з Європи, 7 баскетбольних команд та 5 бейсбольних клубів з США. Хокейні команди в рейтинг не потрапили. Адже Нью-Йорк Рейнджерс зі статками 2 мільярди доларів є найдорожчою хокейною командою. Але топ-50 замикає команда з ціною в 3,1 мільярда доларів. Це футбольний клуб Челсі.
Найдорожчою командою є Даллас Ковбойз з НФЛ, статки якого становлять 8 мільярдів доларів. Команда посідає перше місце з 2016 року. Дві наступні сходинки посіли Нью-Інґленд Петріотс (6,4 мільярда доларів) та Лос-Анджелес Ремс (6,2 мільярда доларів).
Далі йдуть три команди з Нью-Йорка. "Розбити" домінування американського футболу в першій десятці зуміли Нью-Йорк Янкіс – бейсбольний клуб оцінений в 6 мільярдів доларів. В таку ж ціну оцінені Нью-Йорк Джаєнтс. Але це теж команда НФЛ. Баскетбольний клуб Нью-Йорк Нікс в рейтингу на шостому місці з цінником в 5,8 мільярда доларів.
Топ-10 найдорожчих спортивних команд у світі в 2022 році
- Даллас Ковбойс. Американський футбол. 8 мільярдів доларів
- Нью-Інґленд Петріотс. Американський футбол. 6,4 мільярда доларів
- Лос-Анджелес Ремс. Американський футбол. 6,2 мільярда доларів
- Нью-Йорк Янкіс. Бейсбол. 6 мільярдів доларів
- Нью-Йорк Джаєнтс. Американський футбол. 6 мільярдів доларів
- Нью-Йорк Нікс. Баскетбол. 5,8 мільярда доларів
- Чикаго Берс. Американський футбол. 5,8 мільярда доларів
- Голден Стейт Ворріорс. Баскетбол. 5,6 мільярда доларів
- Вашингтон Командерс. Американський футбол. 5,6 мільярда доларів
- Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетбол. 5,5 мільярда доларів.
Найдорожчою футбольною командою є Реал. Іспанська команда оцінена в 5,1 мільярда доларів. І посідає 13 місце. Барселона з 5 мільярдами доларів оцінки – на 15 місці.
Найдорожчі футбольні команди
13. Реал. 5,1 мільярда доларів
15. Барселона. 5 мільярдів доларів
19. Манчестер Юнайтед. 4,6 мільярда доларів
22. Ліверпуль. 4,45 мільярда доларів
23. Баварія. 4,28 мільярда доларів
24. Манчестер Сіті. 4,25 мільярда доларів
48. ПСЖ. 3,2 мільярда доларів
50. Челсі. 3,1 мільярда доларів