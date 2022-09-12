Ювентус в новом сезоне чемпионата Италии стартовал очень неудачно. За первые пять туров команда выиграла лишь один матч, еще четыре сведя вничью. А в Лиге чемпионов уступила в первом матче ПСЖ.

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Исправить ситуацию "старая сеньора" пыталась в матче против Салернитаны. Но по ходу встречи гости были ближе к тому, чтобы сотворить сенсацию. Хотя все закончилось скандалом.

Выдержав стартовое давление хозяев поля, футболисты Салернитаны забили чуть ли не после первого опасного случая. После ошибки Куардадо в защите Маццокки сумел принять мяч и прострелить вдоль линии ворот. А на дальней штанге этот прострел замкнул Кандрева. Хотя в этом моменте пришлось использовать VAR для просмотра эпизода. Но причин отменять взятие ворот не было.

Ювентус на это ответил своим моментом на 39-й минуте. Но гол не засчитали из-за офсайда у Влаховича.

А на перерыв команды ушли при счете 0:2. После удара Пьонтека Бремер сыграл рукой в собственной штрафной. Так что арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел сам Пьонтек и не промахнулся.

В начале второго тайма Бремер отправился за свою ошибку. Именно он сократил отставание в счете, головой отправив мяч в ворота соперника.

Ювентус продолжал давить, пытаясь во что бы то ни стало сравнять счет. Но довольно хорошо в воротах действовал Сапе.

Кульминация матча произошла уже в компенсированное арбитром время. Он добавил четыре минуты. И на первой из них в ворота Салернитана назначили пенальти. Пробивать пошел Бонуччи, но голкипер отразил его удар. Правда, защитник первым же оказался на добивании, забив гол.

На третьей компенсированной минуте Ювентус получил право на угловой. После подачи Милик головой отправил мяч в ворота соперников. На радостях игрок побежал отмечать это взятие ворот, сняв с себя футболку. За это празднование он получил желтую карточку, ставшую для него второй в матче – его удалили.

А после этого арбитр решил проверить, не было ли нарушения правил при взятии ворот. Он просмотрел видеоповтор и не засчитал гол. Все потому, что после удара Милика до мяча пытался дотянуться Бонуччи, находившейся в офсайде. Хотя мяч защитник так и не коснулся.

После этого на поле возникла стычка и споры с арбитром. Закончилось все тем, что красные карточки также увидели Фасио из Салернитаны и Куардадо из Ювентуса. А также главный тренер Ювентуса Аллегри.

Следовательно, вместо четырех минут команды на поле провели дополнительно все 12 минут, а игра закончилась вничью 2:2.

Итальянские СМИ сообщают, что бригада арбитров ошиблась в эпизоде, когда зафиксировала офсайд. Руководство Серии А убеждено, что судья принял правильное решение.

Видеообзор матча Ювентус – Салернитана