Зінченко зіграє з уболівальниками: в Англії повернули фанатів на трибуни

25 квітня відбудеться фінал Кубка англійської Ліги між Тоттенхемом і Манчестер Сіті. Влада Великобританії дозволила допуск уболівальників на трибуни у цьому матчі.
Щоправда, фанатів очікується небагато. Кожна команда зможе продати тільки по 2 тисячі квитків, а всього на "Уемблі" буде 8 тисяч глядачів.
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Фанів до 18 років, пенсіонерів та вагітних на стадіон не пустять. Також вболівальники повинні мати негативний тест на коронавіус.
Перший матч з глядачами
- Гра стане першою в цьому році спортивною подією на відкритому повітрі в Англії, яка пройде з глядачами.
- В Англії планують поступово відкривати стадіони і допускати глядачів. В країні розраховують, що на Євро-2020 заповнюваність арен дійде до 50%.