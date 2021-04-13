Щоправда, фанатів очікується небагато. Кожна команда зможе продати тільки по 2 тисячі квитків, а всього на "Уемблі" буде 8 тисяч глядачів.

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Фанів до 18 років, пенсіонерів та вагітних на стадіон не пустять. Також вболівальники повинні мати негативний тест на коронавіус.

Перший матч з глядачами