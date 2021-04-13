Правда, фанатов ожидается немного. Каждая команда сможет продать только по 2 тысячи билетов, а всего на "Уэмбли" будет 8 тысяч зрителей.

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Фанатов до 18 лет, пенсионеров и беременных на стадион не пустят. Также болельщики должны иметь отрицательный тест на коронавирус.

Первый матч со зрителями