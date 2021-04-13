Правда, фанатов ожидается немного. Каждая команда сможет продать только по 2 тысячи билетов, а всего на "Уэмбли" будет 8 тысяч зрителей.
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Фанатов до 18 лет, пенсионеров и беременных на стадион не пустят. Также болельщики должны иметь отрицательный тест на коронавирус.
Первый матч со зрителями
- Игра станет первым в этом году спортивным событием на открытом воздухе в Англии, которое пройдет со зрителями.
- В Англии планируют постепенно открывать стадионы и допускать зрителей. В стране рассчитывают, что на Евро-2020 заполняемость арен дойдет до 50%.