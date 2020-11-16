Національна збірна Норвегії проведе поєдинок Ліги націй проти головної команди Австрії молодіжним складом.

Про це повідомляє офіційний сайт норвезької федерації футболу.

Дивіться також У збірній України знову COVID-19: перед матчем зі Швейцарією троє хворих

Матч між Австрією і Норвегією відбудеться 18 листопада у Відні. Очолить команду тренер молодіжної збірної Лейф Гуннар Смеруд.

Спалах СOVID-19 у збірній Норвегії

Раніше матч між Румунією і Норвегією був скасований, так як норвезький уряд вирішив не випускати національну команду з країни через одного випадку коронавырусу в таборі "свердел".

Найбільш вірогідним сценарієм в даній ситуації, з урахуванням щільності календаря в кінці року, бачиться технічна поразка (0:3) для збірної Норвегії, яка серйозно завадить їм скласти конкуренцію Австрії в боротьбі за вихід в плей-офф Ліги націй УЄФА.

При цьому, УЄФА підкреслює важливість повного дотримання всіма командами, гравцями, офіційними особами та іншими учасниками змагань Протоколу УЄФА про повернення до гри, а також відповідної йому нормативної бази.