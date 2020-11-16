Норвегія зіграє з Австрією в Лізі націй молодіжним складом: причина
Національна збірна Норвегії проведе поєдинок Ліги націй проти головної команди Австрії молодіжним складом.
Про це повідомляє офіційний сайт норвезької федерації футболу.
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Матч між Австрією і Норвегією відбудеться 18 листопада у Відні. Очолить команду тренер молодіжної збірної Лейф Гуннар Смеруд.
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Раніше матч між Румунією і Норвегією був скасований, так як норвезький уряд вирішив не випускати національну команду з країни через одного випадку коронавырусу в таборі "свердел".
Найбільш вірогідним сценарієм в даній ситуації, з урахуванням щільності календаря в кінці року, бачиться технічна поразка (0:3) для збірної Норвегії, яка серйозно завадить їм скласти конкуренцію Австрії в боротьбі за вихід в плей-офф Ліги націй УЄФА.
При цьому, УЄФА підкреслює важливість повного дотримання всіма командами, гравцями, офіційними особами та іншими учасниками змагань Протоколу УЄФА про повернення до гри, а також відповідної йому нормативної бази.
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