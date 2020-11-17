Поєдинок 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією може не відбутися 17 листопада. Українську команду хочуть відправити на карантин через спалах коронавірусу.

Швейцарське видання Blick інформує, що головний лікар швейцарського кантону Люцерн хоче відправити всіх гравців збірної України на карантин.

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Про це Blick повідомляє з посиланням на джерело в українській команді. Повідомляється, що Україна робить все можливе, щоб матч відбувся.

На стороні України представники УЄФА, які ведуть переговори з органами охорони здоров'я Люцерна.

Матч можуть перенести?

За інформацією джерела, українська сторона думає над тим, як швидко доставити до Швейцарії гравців молодіжної збірної, якби матч вирішили провести 18 листопада.

На технічну поразку українська команда навряд чи погодиться. Можливо, результат матчу буде визначено жеребкуванням.

Чому матч хочуть перенести

У збірній України продовжили фіксувати нові випадки зараження COVID-19. Перед грою з Німеччиною 14 листопада позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук. 16-го листопада коронавірус виявили у Дмитра Різника, Едуарда Соболя та Євгена Макаренка. У вівторок, 17 листопада, позитивні тести здали Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес. Слід зазначити, що троє останніх раніше перехворіли на коронавірус.