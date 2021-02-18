Матч Ліверпуль – РБ Лейпциг перенесуть: на проведення гри претендують вісім міст Європи

Матч Ліги чемпіонів між Ліверпулем та РБ Лейпциг не зможе відбутися в Англії. відтак гру доведеться провести на нейтральному полі.

Матч між Ліверпулем та РБ Лейпциг запланований на 10 березня. Поки на сайті УЄФА місцем проведення вказаний стадіон "Енфілд" в Ліверпулі. Але навряд гра відбудеться саме там.

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Причина в тому, що німецька влада заявила, що якщо РБ Лейпциг відправиться до Англії на матч, що команді після повернення доведеться відбути 10-денний карантин. Окрім того, правила УЄФА передбачають, що якщо є обмеження для однієї з команд на в'їзд в країну, то матч мають перенести на нейтральне поле.

Саме через це перший матч між командами був перенесений з Лейпцига до угорського Будапешта. І, скоріш за все, саме це місто прийме і матч-відповідь. Хоча, за даними The Athletic, на проведення матчу претендують вісім міст у шести європейських країнах, серед яких Румунія та Італія.

Варто додати, що матч РБ Лейпциг – Ліверпуль став не єдиним, який перенесли через обмеження на в'їзд. найбільше постраждали англійські клуби. Країни ЄС обмежили поїздки до Великобританії після виявлення там нового штаму коронавірусу.