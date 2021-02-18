Матч Ливерпуль – РБ Лейпциг перенесут: на проведение игры претендуют восемь городов Европы
Матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и СБ Лейпциг не сможет состояться в Англии. Игру придется провести на нейтральном поле.
Источник:The Athletic
Матч между Ливерпулем и РБ Лейпциг запланирован на 10 марта. Пока на сайте УЕФА местом проведения указан стадион "Энфилд" в Ливерпуле. Но вряд ли игра состоится именно там.
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Причина в том, что немецкие власти заявили, что если РБ Лейпциг отправится в Англию на матч, то команде по возвращении придется отбыть 10-дневный карантин. Кроме того, правила УЕФА предусматривают, что если есть ограничения для одной из команд на въезд в страну, то матч должны перенести на нейтральное поле.
Именно из-за этого первый матч между командами был перенесен из Лейпцига в венгерский Будапешт. И, скорее всего, именно этот город примет и ответный матч. Хотя, по данным The Athletic, на проведение матча претендуют восемь городов в шести европейских странах, среди которых Румыния и Италия.
Стоит добавить, что матч РБ Лейпциг – Ливерпуль стал не единственным, который перенесли из-за ограничений на въезд. Больше всего пострадали английские клубы. Страны ЕС ограничили поездки в Великобританию после обнаружения там нового штамма коронавируса.
- Мольде – Хоффенхайм перенесен в испанский Вила-Реал;
- Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед перенесен в итальянский Турин;
- Бенфика – Арсенал перенесен в итальянский Рим;
- Вольфсбург – Тоттенхэм перенесен в Будапешт;
- Арсенал – Бенфика перенесен в греческий Пирей;
- Атлетико – Челси перенесен в румынский Бухарест;
- Боруссия (Менхенгладбах) – Манчестер Сити перенесен в Будапешт.
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