Матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и СБ Лейпциг не сможет состояться в Англии. Игру придется провести на нейтральном поле.

Матч между Ливерпулем и РБ Лейпциг запланирован на 10 марта. Пока на сайте УЕФА местом проведения указан стадион "Энфилд" в Ливерпуле. Но вряд ли игра состоится именно там.

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Причина в том, что немецкие власти заявили, что если РБ Лейпциг отправится в Англию на матч, то команде по возвращении придется отбыть 10-дневный карантин. Кроме того, правила УЕФА предусматривают, что если есть ограничения для одной из команд на въезд в страну, то матч должны перенести на нейтральное поле.

Именно из-за этого первый матч между командами был перенесен из Лейпцига в венгерский Будапешт. И, скорее всего, именно этот город примет и ответный матч. Хотя, по данным The Athletic, на проведение матча претендуют восемь городов в шести европейских странах, среди которых Румыния и Италия.

Стоит добавить, что матч РБ Лейпциг – Ливерпуль стал не единственным, который перенесли из-за ограничений на въезд. Больше всего пострадали английские клубы. Страны ЕС ограничили поездки в Великобританию после обнаружения там нового штамма коронавируса.