Матч Костюк на Australian Open порівняли з битвою воїнів: відеоогляд шаленого трилеру на корті

Марта Костюк зупинилась у третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Її кривдницею стала іспанка Паула Бадоса.

Усі вражені грою тенісисток

Марта Костюк та Паула Бадоса видали поки що один із найкращих матчів Australian Open. І це не дивлячись на місця тенісисток у рейтингу WTA – 66-та та 6-та позиції відповідно.

Детальніше Українка Костюк дала бій одній із фавориток Australian Open, але програла

Жодна з дівчат не хотіла поступатись місце в 1/8 фіналу турніру. Аж 2 години 21 хвилину тенісистки провели під сонцем на австралійському корті.

Представники Australian Open на своїй офіційній сторінці в інстаграмі виклали фото та відео переможного розіграшу іспанки. Пресслужба порівняла матч із битвою воїнів.



Бадоса підтримала Костюк після поразки / Фото AP

Теплі обійми та підтримка Бадоси

Після завершального гейму тенісистки тепло обійнялись та про щось доволі довго розмовляли біля сітки. Відзначимо, що Костюк та Бадоса за межами тенісного корту мають дружні стосунки.

Переможниця матчу, який тривав три сети, зазначила в інстаграмі, що це був складний поєдинок. У коментарі Бадоса похвалила Костюк за хорошу гру та впевнена, що вже незабаром українка увійде у ряди найкращих тенісисток світу.

19-річна українська тенісистка завершила шлях у Мельбурні з двома перемогами – над Діаною Паррі та Сарою Соррібес-Тормо.

Відкритий чемпіонат Австралії продовжиться без українок. Еліна Світоліна теж покинула турнір у третьому колі після поразки від білоруски Вікторії Азаренко.

У парному розряді Костюк у компанії з іншою українкою Даяна Ястремською переграли Корі Гауфф та Кеті Макнеллі. В 1/16 фіналу український дует зіграє проти пари Ясміне Паоліні та Хізер Вотсон.

Бадоса – Костюк відеоогляд матчу