Марта Костюк – Паула Бадоса 2:6, 7:5, 4:6

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У поєдинку третього раунду українка програла Паулі Бадосі з Іспанії. Це була друга зустріч тенісисток і Костюк програла вдруге.

Матч тривав майже 2,5 години. Костюк програвала по ходу гри 2:6, 2:4, але зуміла взяти другий сет та перевести матч у вирішальну партію. У третьому сеті Марта двічі зрівнювала рахунок після брейку. Бадоса, оформивши третій брейк у цьому сеті, врешті-решт утримала відрив до кінця поєдинку.

Статистика матчу:

Марта Костюк виборювала свою першу в кар'єрі перемогу над суперницею з топ-10 рейтингу.