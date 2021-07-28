Матч Ліги чемпіонів Генк – Шахтар судитиме бригада арбітрів з Румунії

Генк прийме Шахтар в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч обслуговуватиме румунська бригада арбітрів.

Перший поєдинок між командами розсудить бригада арбітрів з Румунії на чолі з Овідіу Хацеганом.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Раду Гінгуляк і Себастьян Георге. Четвертим арбітром виступить Андрій Ківулете.

Востаннє доля зводила Шахтар із бельгійськими клубами у сезоні-2016/2017. Суперником донеччан у груповому турнірі Ліги Європи був Гент (5:0 та 5:3).

Усього "помаранчево-чорні" провели з клубами з Бельгії 12 матчів, у яких здобули 6 перемог і зазнавши лише однієї поразки.

Арбітр вже судив матч Шахтаря

В останній раз на матчах українських клубів Хацеган працював в сезоні 2020/21. Румунський арбітр був призначений на поєдинок 5 туру Ліги чемпіонів, в якому Шахтар переміг Реал – 2:0.

Перша гра Генк – Шахтар відбудеться 3 серпня в Бельгії. Початок – о 21:00.