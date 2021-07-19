Протистояння з бельгійцями продовжується

Генк – перший суперник Шахтаря на євроарені у сезоні-2021/2022. До цього жеребкування донеччани чотири рази виходили на футбольне поле проти футболістів бельгійських клубів на стадії плей-офф.

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Першим суперником з цієї країни в історії Шахтаря був Брюгге. У далекому сезоні-1995/1996 "гірники" в 1/16 Кубка кубків програли бельгійцям. У першій грі Брюгге з мінімальним рахунком обіграв українську команду. А матч-відповідь завершився "сухими" нулями на табло.

Клуб з Донецька ще двічі зустрічався з Брюгге. У сезоні-2002/2003 у третьому колі кваліфікації Ліги чемпіонів "чорно-сині" знову взяли гору над українцями – 1:1 та 1:1 (4:1 по пенальті). Однак вже через два роки "гірники" змогли вперше переграти суперника – 4:1. Після цього від "гірників" постраждав Андерлехт – 3:1 та 1:0.

Востаннє доля зводила Шахтар із бельгійськими клубами у сезоні-2016/2017. Суперником донеччан у груповому турнірі Ліги Європи був Гент (5:0 та 5:3).

Усього "помаранчево-чорні" провели з клубами з Бельгії 12 матчів, у яких здобули 6 перемог і зазнавши лише однієї поразки.